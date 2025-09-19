Embajador de EU elogia colaboración con Sonora, Informe de Toño Astiazarán y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna antes de arrancar el descanso por el fin de semana, una buena opción es informarse sobre lo que está aconteciendo en el estado. Si tú quieres conocer las tres noticias más relevantes de la entidad, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora d de este 19 de septiembre. Entérate de qué dijo el embajador de EU en México sobre la Unidad Fronteriza de Sonora, con la cual ambas naciones han reforzado su colaboración en materia de seguridad.
Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora
Confirman primer caso de sarampión en Nogales
Autoridades de Salud en Nogales confirmaron el primer caso de sarampión en el municipio fronterizo. La afectada fue identificada como una mujer de 27 años de edad, residente del fraccionamiento Las Acacias.
Toño Astiazarán presenta su Informe
El panista Antonio 'Toño' Astiazarán rindió el Informe de Gobierno, correspondiente al primer año de su segunda gestión como alcalde de Hermosillo. El evento se realizó en el ExpoForum, en la capital de Sonora, donde compartió los avances obtenidos durante un año de trabajo.
Embajador de EU elogia colaboración con Sonora
El embajador de EU en México, Ronald Johnson, resaltó la buena cooperación que existe con México gracias a la Unidad Fronteriza de Sonora, la prrimera en su tipo en todo territorio mexicano. El estadounidense afirmó que ahora la frontera entre ambos países es "más segura y más fuerte".
Fuente: Tribuna del Yaqui