Estrategia de paz alcanza niveles históricos en percepción de seguridad y reducción de delitos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- De 2023 a 2024, Sonora alcanzó el nivel más alto de percepción de seguridad en barrios y colonias desde que se tiene registro, y una reducción del 13.7 por ciento en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que, de acuerdo con los resultados de la Envipe 2025, el 74.4 por ciento de los sonorenses se sienten seguros en su barrio o colonia; dato que representa un salto de ocho puntos porcentuales respecto a 2024, cuando se registraba un 66.2 por ciento.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó que este nivel de percepción de seguridad en las familias es el más alto desde 2011, cuando inició la medición. En 2020, antes de que iniciara el gobierno de la transformación en Sonora, los indicadores reflejaban que el 56.6 por ciento de la población se sentía segura, y actualmente se registra un avance importante en materia de seguridad con el 74 por ciento de la ciudadanía que percibe el entorno de su colonia seguro.

Asimismo, subrayó que este indicador posiciona a Sonora como un estado donde la vida cotidiana en las colonias se percibe con creciente seguridad, reflejando un cambio positivo en la calidad de vida de las y los sonorenses.

Avanzamos en la construcción de paz en todo Sonora.



Les comparto, que de acuerdo con los últimos datos de la ENVIPE del INEGI, hoy las y los sonorenses nos sentimos más seguros.



En nuestros municipios, la percepción de inseguridad disminuyó en más de 3 puntos en comparación… pic.twitter.com/E24YkYqEvx — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui