Hermosillo: Antonio 'Toño' Astiazarán rendirá HOY informe de su gestión municipal

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 16 de septiembre, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, presentará el informe detallado de su gestión al frente del Ayuntamiento dentro del periodo 2024-2025, en un evento que se llevará a cabo en el ExpoForum, y en el que se contará con presencia de líderes de cámaras empresariales y gremios, académicos, representantes de la sociedad civil, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno e invitados especiales.

Antonio 'Toño' Astiazarán ofrecerá un recuento de todas las acciones de gobierno en las que se ha destacado, tales como las que están relacionadas con los primeros lugares nacionales en confianza ciudadana, percepción positiva en seguridad y generación de empleo.

Asimismo, se habrán de dar a conocer los pormenores de actividades como participación ciudadana, atención a grupos vulnerables, deporte y recuperación de espacios públicos, electromovilidad y energías limpias, protección animal y medio ambiente, por mencionar algunas.

Cumpliendo con lo dispuesto en la Constitución Política de Sonora, el 16 de septiembre hizo entrega formal de su informe al Cabildo hermosillense, evento al que también asistieron Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño; la diputada Iris Sánchez Chiu, en representación del Congreso del Estado de Sonora, y el magistrado Eduardo Sánchez Moreno, representando al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui