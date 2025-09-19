"Hermosillo no se detiene porque tiene rumbo": Antonio Astiazarán en su Primer Informe

Hermosillo, Sonora.- "La transformación de Hermosillo se refleja en la vida diaria de miles de familias que hoy cuentan con mejores servicios, espacios públicos renovados y mayor seguridad", así lo expresó el alcalde, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, al presentar su Primer Informe de Resultados, donde destacó avances en infraestructura, agua, energías limpias y programas sociales.

En un Expo Forum a reventar, manifestó que uno de los cambios más visibles ha sido en seguridad, con la flotilla de 300 patrullas eléctricas y la creación de 90 corredores 'Camina Segura' que han reducido en un 90 por ciento las llamadas al 911 en las zonas donde operan. "Estos espacios cuentan con iluminación, cámaras y botones de alerta que han devuelto confianza a la ciudadanía, lo que para nosotros representa mucho, porque ello es algo que el hermosillense siempre solicita", dijo.

En el tema del agua, Astiazarán mencionó que este reto ha impulsado innovaciones, haciendo que Hermosillo pase de 80 a 121 pozos en operación; además, se modernizó el Acueducto Independencia y se ha invertido en energía solar; en 2026, se construirá la primera planta tratadora de aguas residuales destinada a uso industrial para liberar agua potable a los hogares.

En infraestructura, dijo, se invirtieron más de mil 100 millones de pesos en proyectos como el paso a desnivel Colosio-Solidaridad, el Jardín Juárez y la rehabilitación de bulevares. "Quiero anunciarles el arranque del primer libramiento municipal, con el cual se busca sacar de circulación más de un millón de camiones al año y mejorar la calidad del aire", contó.

En cuanto al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hermosillo, encabezado por Patricia Ruibal, se amplió la atención a adultos mayores con nuevas 'Casas de los Abuelos' y programas como 'Salud H en Casa' y 'Clínicas Creces en Salud'.

Finalmente, afirmó que en electromovilidad también se marca pauta: Hermosillo cuenta con la flotilla de recolectores eléctricos más grande del país y el 'H Bus', transporte gratuito para universitarios en unidades eléctricas refrigeradas y seguras.

La actual administración ha estabilizado a Hermosillo del rezago: 'Maloro' Acosta

Para el exacalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, conocido como 'Maloro', la administración de Antonio Astiazarán ha estabilizado la ciudad en el tema de los rezagos en que se encontraba la infraestructura.

El exalcalde destacó que el Ayuntamiento de Hermosillo ha logrado obras importantes de infraestructura con recursos propios, sin endeudar a la administración, lo que refleja finanzas sanas para los ciudadanos. "Todo se ve muy modernizado, entonces creo que todas las obras han sido importantes, desde la más pequeña que está haciendo en las colonias, hasta las grandes obras", expresó.

Acosta fue una de las figuras políticas locales que atendió la invitación del gobierno municipal para acompañar al alcalde Astiazarán en la presentación de su informe de trabajo.

Coinciden panistas en el desempeño de Astiazarán

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en México, Jorge Romero, y el senador Ricardo Anaya coincidieron en que el alcalde de Hermosillo es uno de los militantes más destacados que conforman el partido, y su desempeño se refleja en los avances que se viven en el municipio. El presidente nacional del PAN señaló que 'Toño' Astiazarán es uno de los principales liderazgos con los que cuentan, no solo en la capital sonorense, sino en todo el país. "Estamos absolutamente convencidos de que vienen muchos informes más para el gran don 'Toño' Astiazarán", refirió Jorge Romero.

Por su parte, el senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya se manifestó orgulloso por el liderazgo y la transformación que está atravesando la ciudad con Astiazarán a la cabeza, quien ya es un ejemplo y referencia a nivel nacional. "Cercanía, contacto con la gente y, al mismo tiempo, gran modernidad: así es como deberían trabajar todos los alcaldes de México. Muchas felicidades a 'Toño' Astiazarán", expresó el senador.

Fuente: Tribuna del Yaqui