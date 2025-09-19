Javier Lamarque informa sobre qué realizarán en el segundo año de gobierno

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que para su segundo año de gobierno, correspondiente al periodo 2024-2027, se continuará trabajando en obras de gran importancia para el municipio y sus habitantes. Recalcó que entre estos trabajos se encuentran las obras de reparación, remodelación y rehabilitación del sector que comprenden la Laguna del Náinari, el deportivo Álvaro Obregón y el Parque Infantil Ostimuri.

Cajeme avanza con importantes obras y proyectos para su desarrollo integral

Agregó que estas obras ya se encuentran en procesos y para ello se contó con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que se continuará con los trabajos de remodelación y modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, así como la ampliación de la pista de la terminal aérea, obra que permitirá que en dicho lugar puedan aterrizar aeronaves de carga, situación que permitirá el desarrollo económico de la región.

Lamarque Cano informó que se está trabajando en el tema de los proyectos y obras que sentarán las bases para convertir al municipio de Cajeme en un polo de desarrollo.

Yo espero que para el próximo año, para el próximo informe, ya estemos dando avances de lo que será ese polo de desarrollo, el cual va a ser fundamental para detonar la economía de nuestro municipio", afirmó.

El edil cajemense insistió en que se continuará trabajando en el mejoramiento de la infraestructura hidrosanitaria, para lo cual ya se están realizando gestiones ante diferentes órdenes de gobierno.

Tenemos en perspectiva la rehabilitación del sistema de alcantarillado y le vamos a dar prioridad a este tema y continuaremos atendiendo el tema de las vialidades", dijo el alcalde.

Aseguró que para su segundo año de gobierno también se tiene contemplada la puesta en marcha de importantes proyectos encaminados a la recuperación de espacios públicos y deportivos. Finalmente, Lamarque Cano destacó que se tiene contemplada la construcción de tres plazas públicas más.

El alcalde, Javier Lamarque Cano, indicó que se solicitará al Gobierno Federal que se le proporcione al municipio un conjunto de máquinas que le permita al Ayuntamiento realizar los trabajos de bacheo con mayor celeridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui