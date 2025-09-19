Nogales: Mujer de 27 años da positivo en Sarampión y menor está en observación

Nogales, Sonora.- Este viernes 19 de septiembre de 2025 se reportó el primer caso de sarampión en el municipio de Nogales, Sonora. De acuerdo con medios locales, se trata de una mujer de 27 años, cuya identidad aún se desconoce, pero con domicilio en el Fraccionamiento Las Acacias. Además, se sospecha que podría haber otra paciente infectada, en este caso una menor de edad.

Hasta ahora se conoce poca información, ya que las investigaciones están en proceso. En caso de que surjan nuevos datos, te los haremos saber a través de TRIBUNA. De igual forma, Aline Rodríguez López, directora de Salud Municipal, confirmó que la situación se dio a conocer el pasado miércoles 17 de septiembre, a través de brigadas del Distrito 3, con enfermeras de la Clínica UF 64 del IMSS.

Sarampión

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud (SSP), hace un llamado a la población para aplicarse la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. Es importante mencionar que se aplica a niñas y niños a los 12 y 18 meses de edad, e incluye también a los que tienen hasta seis años. La vacuna no tiene ningún costo y se puede acudir por la dosis correspondiente a cualquier centro de salud.

Gobierno de Sonora

Por órdenes del Gobierno de México, en los sitios del estado donde se confirmen casos, podrán vacunarse también aquellos que no se encuentren en el rango de edad antes mencionado, ya que incluso la población adulta forma parte de este grupo. En caso de dudas, se recomienda comunicarse con las dependencias oficiales de Nogales para obtener información y prevenir un contagio que podría poner en riesgo la vida.

#Deportes | McLaren quiere asegurar el Campeonato de Constructores; dónde ver EN VIVO el GP de Azerbaiyán uD83CuDFCE?https://t.co/FPWOooquoD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

Las personas con mayor riesgo de contraer esta enfermedad son niños, personas con sistemas inmunológicos debilitados y adultos no vacunados. Entre los síntomas más destacados se encuentran fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos enrojecidos y exantema (sarpullido) que se extiende por todo el cuerpo. Por último, es indispensable no automedicarse y acudir siempre a especialistas en caso de presentar cualquier síntoma.

Fuente: Tribuna del Yaqui