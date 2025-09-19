Edición Impresa Suscríbete
Huatabampo

Pescadores en Huatabampo denuncian presunto ecocidio en estero El Riíto de Mazaray

Los trabajadores de Huatabampo denunciaron que las granjas camaroneras acabaron con el estero acaparando el volumen de agua, lo cual los ha dejado sin trabajo

Pescadores en Huatabampo denuncian presunto ecocidio en estero El Riíto de Mazaray
Los ostioneros del estero se quedaron sin agua para realizar su trabajo Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- Pescadores de Huatabampo denunciaron el supuesto acaparamiento de agua en el estero de El Riíto de Mazaray para beneficiar a las granjas camaroneras, dejando seca el área y provocando la mortandad de peces, aves y vegetación del lugar.

Los pescadores hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que acudan a inspeccionar los daños, debido a que los manglares son áreas naturales protegidas, así como las aves migratorias que cada año arriban al lugar; sin embargo, hoy el ecosistema se encuentra afectado.

La gente está sin trabajar, ahí están las consecuencias; yo creo que esto es un ecocidio porque están matando el ecosistema de aquí del estero, ya queda muy poquita agua, a los pobres ostioneros se les morirán sus ostiones y van a perder mucho dinero por no contar con agua en el humedal", indicó uno de los pescadores, quien pidió mantenerse en el anonimato.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones