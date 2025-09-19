Pescadores en Huatabampo denuncian presunto ecocidio en estero El Riíto de Mazaray

Huatabampo, Sonora.- Pescadores de Huatabampo denunciaron el supuesto acaparamiento de agua en el estero de El Riíto de Mazaray para beneficiar a las granjas camaroneras, dejando seca el área y provocando la mortandad de peces, aves y vegetación del lugar.

Los pescadores hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que acudan a inspeccionar los daños, debido a que los manglares son áreas naturales protegidas, así como las aves migratorias que cada año arriban al lugar; sin embargo, hoy el ecosistema se encuentra afectado.

La gente está sin trabajar, ahí están las consecuencias; yo creo que esto es un ecocidio porque están matando el ecosistema de aquí del estero, ya queda muy poquita agua, a los pobres ostioneros se les morirán sus ostiones y van a perder mucho dinero por no contar con agua en el humedal", indicó uno de los pescadores, quien pidió mantenerse en el anonimato.

Fuente: Tribuna del Yaqui