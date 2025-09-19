Prevén para Ciudad Obregón lluvias ligeras y altas temperaturas este fin de semana

Ciudad Obregón, Sonora.- El sur del estado y Ciudad Obregón tendrán probabilidades de lluvias durante todo el fin de semana, con posibilidades que rondan alrededor del 40 por ciento, según informó Guadalupe Jiménez Ortega, jefa del área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Detalló que sería en la región serrana donde más posiblemente se pudieran registrar las precipitaciones, aunque también se esperan para la ciudad. Dichas lluvias obedecen al ingreso de humedad en niveles medios, lo que está regenerando la convección a pesar de que existe una circulación anticiclónica.

Las lluvias previstas son menores de 25 milímetros, especialmente este sábado y domingo", precisó Jiménez Ortega.

No obstante, las temperaturas continuarán con ambiente muy cálido.

Seguiremos registrando temperaturas entre 35 y 40 grados, principalmente en los valles y en la zona de la sierra", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui