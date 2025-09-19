Privilegiarán los programas sociales en el Presupuesto del 2026 de Sonora

Hermosillo, Sonora.- En el Paquete Económico de Sonora para el 2026, el Gobierno del Estado privilegiará los programas sociales, así como la infraestructura hídrica y urbana para los municipios, anunció el titular de la Secretaría de Hacienda en la entidad, Carlos Hernández. Detalló que se estima un crecimiento en el presupuesto en términos de ingreso y, al igual que el año pasado y toda la administración, se proyecta cumplir con un presupuesto de carácter social.

"Estamos trabajando de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Hacienda. Se acaba de presentar el presupuesto federal el 8 de septiembre y nosotros en Sonora tenemos que presentarlo la primera quincena de noviembre; eso nos da una base sobre qué esperamos para el próximo presupuesto", explicó el funcionario.

Declaró que también se tienen obras de gran impacto a continuar con el presupuesto estatal del 2026 en los 72 municipios con las que se busca atender necesidades sociales, como la remodelación de la Laguna del Náinari y La Sauceda.

Estimó que, para el próximo presupuesto, se tendrá un incremento considerable en el fondo de becas para estudiantes de preparatorias y universidades públicas, superior a los 800 millones de pesos que destinaron en el 2025, como compromiso del gobernador, Alfonso Durazo.

Entrega del presupuesto

Carlos Hernández señaló que, de acuerdo con la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Sonora, el Paquete Económico debe ser entregado a la presidencia del Congreso a más tardar el 15 de noviembre, y este tiene un mes para analizarlo, lapso en el que podrá citar a comparecencias a los secretarios de diferentes ramos para decidir cómo se ejercerá el presupuesto.

El Malecón de Huatabampito volvió a brillar. Lo transformamos para detonar el turismo y la economía local.#SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/TJDGS3i7uN — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui