Refuerzan vigilancia en municipios fronterizos de Sonora con apoyo binacional

Nogales, Sonora.- Como parte de una colaboración binacional para fortalecer la seguridad en la región fronteriza, autoridades del Gobierno de Sonora y de Estados Unidos realizaron un recorrido de supervisión en Nogales.

El recorrido fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Sonora, Braulio Martínez Navarrete, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, acompañados por personal operativo de la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Durante la jornada se revisaron las acciones desplegadas por dicha división en los municipios de Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y General Plutarco Elías Calles. Entre las actividades se encuentran patrullajes preventivos en colonias, uso de tecnología para vigilancia aérea, intervenciones en zonas de difícil acceso y atención a reportes ciudadanos.

También se destacó la reciente creación de la 'Unidad Fronteriza de Sonora', la primera en su tipo en México, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Esta corporación opera con bases en Sonoyta y Agua Prieta, y en coordinación con destacamentos en San Luis Río Colorado y Nogales. Su enfoque principal incluye tareas relacionadas con seguridad pública, migración, combate al tráfico de drogas y armas, así como Protección Civil.

El embajador Johnson sostuvo un encuentro con integrantes de esta unidad, puesta en marcha en agosto por el gobernador Alfonso Durazo. En su mensaje, el diplomático reconoció el modelo operativo como una muestra de cooperación entre ambos países y calificó su implementación como un paso importante para la seguridad regional.

La Unidad Fronteriza de Sonora, la primera de su tipo en México, refleja la profunda cooperación entre nuestros países. Colaboramos con las autoridades para asegurar que nuestra frontera compartida sea más segura y más fuerte. Tuve una enriquecedora plática con ellos para conocer… pic.twitter.com/wZos5shx0t — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 19, 2025

Desde su creación, la unidad ha reportado varios aseguramientos relevantes. El pasado 5 de septiembre decomisó 250 kilogramos de metanfetamina y cinco kilos de fentanilo en San Luis Río Colorado. Además, el 13 de agosto, en el puesto de revisión militar Cucapah, se logró el aseguramiento de 838 kilogramos de metanfetamina ocultos en un cargamento comercial, distribuidos en mil 863 paquetes.

Fuente: Tribuna del Yaqui