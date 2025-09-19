Simulacro Nacional 2025: Evacúan a 565 personas del Palacio Municipal en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El repentino ulular de una sirena interrumpió la tranquilidad de la mañana que transcurría con toda normalidad en Ciudad Obregón; al escucharla, trabajadores y contribuyentes que se encontraban en el Palacio Municipal se dispusieron a abandonar el inmueble.

Segundos después, a lo lejos se escuchaban sirenas; se trataba de las unidades de los cuerpos de rescate que acudían al edificio ubicado por la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende, del que fueron evacuadas 565 personas, entre trabajadores y contribuyentes, esto en un tiempo de dos minutos con 50 segundos.

Simulacro de sismo evacúa a 565 personas del Palacio Municipal de Cajeme

Al llegar, elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja trazaron una estrategia para atender a los posibles lesionados e instruirse en las oficinas municipales, para realizar labores de rescate y un análisis estructural del edificio. Tras no detectar algún peligro, las autoridades autorizaron el ingreso de los trabajadores y los contribuyentes al recinto oficial.

Cabe destacar que se trató de un simulacro de sismo de una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, esto con motivo del Día Nacional de Protección Civil, el cual tiene como objetivo promover la cultura de la prevención. Este ejercicio también se llevó a cabo en las instalaciones del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Respecto a dicha dinámica, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Claudio Cruz Hernández, agradeció la participación activa del personal y destacó la importancia de este tipo de ejercicios. Asimismo, hizo un llamado a seguir las recomendaciones de Protección Civil no solo en simulacros, sino ante cualquier situación de emergencia real.

Simulacro de sismo evacúa a 565 personas del Palacio Municipal de Cajeme

Por su parte, en el edificio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencia federal en Cajeme, también se sumaron a este ejercicio. Andrés Ruiz Mercado, de la brigada interna de protección civil, destacó que ya todo el personal sabe qué se debe hacer en caso de una emergencia.

Más de 100 personas nos encontrábamos dentro del edificio; cuando sonó la alarma, todos salieron ordenadamente y quedó totalmente evacuado en casi 3 minutos", mencionó.

Fueron 113 personas las que fueron evacuadas también en el edificio de Seguridad Pública de Cajeme.

El Gobierno de Cajeme realizu00f3 un simulacro en Palacio Municipal en el marco del Du00eda Nacional de Protecciu00f3n Civil,... Posted by Municipio de Cajeme on Friday, September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui