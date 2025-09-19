Sonora se suma al Segundo Simulacro Nacional 2025; así se realizará este viernes 19 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- A partir de las 11 de la mañana de este viernes 19 de septiembre, se realizará en todos los edificios públicos de Sonora el segundo Simulacro Nacional 2025, donde se tienen confirmadas dos mil 545 personas, tan solo en Hermosillo.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil en Sonora, dijo que este simulacro es una oportunidad para que la ciudadanía practique protocolos de evacuación, identifique necesidades de equipamiento y fortalezca la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Debemos estar prevenidos, porque hay cuestiones naturales, como un sismo, que nomás nos da como 10 segundos para poder responder, entonces, prever y que sepamos, que estemos siempre dispuestos a un tipo de respuesta", expresó Armando Castañeda Sánchez.

Por primera vez, durante el simulacro se enviará una alerta directa a los teléfonos celulares, con sonido y texto, incluso si el dispositivo no tiene saldo, está bloqueado o en modo silencio. El mensaje aparecerá en pantalla.

"De la misma manera es una alarma o alerta general para todos, incluso aunque lo pongamos en silencio o los desconectemos; como es un tema de alertamiento urgente o por tema general, es una prueba que hará el Gobierno de México, entonces aquí vamos a observar el comportamiento de la población", añadió el coordinador estatal de protección civil.

Simulacro Ayuntamiento de Hermosillo

Fernando Morales, coordinador municipal de Protección Civil en Hermosillo, dijo que el Ayuntamiento participará para recordar el hecho trágico de 1988 en el Ayuntamiento. En Palacio Municipal a las 11 de la mañana, se activará el protocolo con las alertas de sismo para realizar una evacuación controlada.

10 municipios de Sonora son los que tienen el mayor número de inmuebles públicos que se sumarán al Simulacro Nacional, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Cananea y Caborca.

Gobierno de Sonora reporta nuevo ru00e9cord de inscripciones en el Segundo Simulacro Nacional 2025Hermosillo, Sonora; 18... Posted by Coordinaciu00f3n Estatal de Proteccion Civil on Thursday, September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui