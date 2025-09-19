Sonora se suma al Simulacro Nacional 2025; participan los tres Poderes

Hermosillo, Sonora.- El Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado y el Poder Judicial de Sonora se sumaron al Segundo Simulacro Nacional 2025, donde participaron más de mil personas entre trabajadores y público en general. A punto de las 11:00 horas del día, cuando comenzó a sonar la alarma, trabajadores y visitantes de ambos edificios fueron evacuados por personal interno de Protección Civil y se concentraron en los puntos de reunión establecidos.

La diputada del Congreso del Estado, Vicky Espinoza, señaló que todos los trabajadores y visitantes evacuaron en orden el edificio, en el caso del Congreso, y se cumplió el máximo de tres minutos en tiempos.

Siempre sabemos que las emergencias no avisan, siempre son de último momento, de última hora, y pues hemos tenido catástrofes mayores. En ese sentido, es importante que vayamos educando o que vayamos reforzando la educación que tenemos en este tipo de simulacros", señaló.

