Álamos ya cuenta con terreno para construir la Universidad del Bienestar

Álamos, Sonora.- El gobierno municipal de Álamos recibió oficialmente las escrituras del terreno donde se construirá la Universidad para el Bienestar 'Benito Juárez García', lo cual era uno de los requisitos fundamentales para poder gestionar el inicio de la construcción del edificio.

Cabe señalar que desde hace dos años, Álamos cuenta con la licenciatura de Medicina en la Universidad del Bienestar, sin embargo, los jóvenes comparten aulas en el Centro de Maestros, pero próximamente contarán con sus propias instalaciones.

Una gran oportunidad

José Manuel Escobedo Prieto, coordinador municipal de Asuntos Ejidales en Álamos, indicó que el terreno se encuentra ubicado en un predio llamado 'El Dátil', ubicado a cinco kilómetros de la cabecera municipal y fue donado por parte del ciudadano Mario Enríquez para el beneficio de los estudiantes de las comunidades rurales.

Su construcción es un hecho histórico para Álamos, la verdad que es un logro enorme y hay que darle el crédito al alcalde por su gestión, pero también hay que aplaudirle al donador del terreno, al señor Mario Enríquez por su gran gesto con los jóvenes porque ¿quién te dona un terreno así?", afirmó.

Escobedo Prieto señaló que hasta el momento no hay una fecha tentativa para el inicio de la construcción de la nueva Universidad del Bienestar en Álamos, sin embargo, al ya contar con la donación del terreno de manera formal, se espera que los recursos federales lleguen inmediatamente.

Platiqué con el presidente municipal y ya está listo el recurso federal para el inicio de la construcción, pero no se avanzaba por el hecho de que no se había dado la donación del terreno de manera oficial… Aún no hay fecha exacta ni tentativa pero sé que será de manera inmediata", puntualizó.

