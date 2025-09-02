Arranca el ciclo escolar, toman protesta los nuevos magistrados y más noticias en el Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca la mañana de este martes 2 de septiembre con la información más actualizada y relevante que está marcando la agenda del estado de Sonora gracias al Tribuna Top 3. Entérate de cómo fue el arranque del ciclo escolar 2025-2026 así como la toma de protesta de los nuevos integrantes del poder judicial local.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Arranca el ciclo escolar 2025-2026

Este lunes 1 de septiembre arrancó el nuevo ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Sonora. No se presentaron incidencias graves en ninguno de los planteles

Vicky Espinoza, nueva presidenta del Congreso

Con el nombramiento de la nueva mesa directiva, presidida por la diputada de Morena, Vicky Espinoza, se inauguró un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado de Sonora.

Toman protesta los nuevos magistrados

Ana Patricia Briseño, Eduardo Sánchez y Violeta Ybarra rindieron protesta como nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Otros 47 funcionarios también se integraron al servicio judicial local.

Fuente: Tribuna del Yaqui