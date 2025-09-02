Clima en Ciudad Obregón HOY 2 de septiembre: Calor extremo y TORMENTAS por la noche

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este martes 2 de septiembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para el sur de Sonora, pues se espera una jornada lluviosa. ¡Aquí toda la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana las temperaturas oscilan entre los 27 y 30°C desde las primeras horas, con cielos despejados y una sensación térmica cercana a los 37°C. El viento, de dirección variable entre norte y noreste, se mantiene ligero, con ráfagas que no superaron los 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Conforme avance el día, hacia el mediodía el panorama tendrá un repunte de las temperaturas. A las 11:00 horas, el termómetro alcanzará los 36 grados, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 42 grados. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, mientras que el índice UV se elevará a niveles muy altos, lo que podría representar un riesgo para la salud. Se recomienda el uso de bloqueador solar con factor de protección superior a 25, así como medidas de hidratación constante.

Advierten lluvias en Cajeme

Por la tarde, el calor extremo se mantendrá con temperaturas máximas cercanas a los 38 y 39 grados, aunque comenzarán a registrarse nubes y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Alrededor de las 17:00 horas, el ambiente alcanzará los 35 grados, pero la sensación térmica volverá a situarse cerca de los 40°C debido a la humedad.

Durante este lapso se presentarán lloviznas débiles y dispersas, con una precipitación estimada en 0.2 milímetros (mm) y rachas de viento del suroeste que llegarán a 28 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el pronóstico indica un giro importante en las condiciones atmosféricas. A las 20:00 horas se espera la formación de tormentas con una probabilidad de lluvia del 30 por ciento y acumulados cercanos a 0.8 mm. La temperatura bajará a los 31 grados, con una sensación térmica de 37 grados, mientras el viento soplará desde el sureste con ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora.

Para el cierre del día, alrededor de las 23:00 horas, las precipitaciones podrían intensificarse con una caída estimada de 2.6 milímetros. La temperatura descenderá hasta los 27 grados, aunque la humedad relativa seguirá alta, cercana al 85 por ciento, lo que mantendrá el ambiente bochornoso.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel