Clima en Sonora HOY: Conagua advierte calor y LLUVIAS intensas este martes 2 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora no dará tregua este martes 2 de septiembre. Entre el calor extremo que superará los 40°C y las lluvias intensas que se esperan en el transcurso de la tarde y la noche, el día estará marcado por contrastes que afectarán tanto a la capital como a distintas regiones del estado. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte completo de las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta mañana en Sonora el cielo se mantendrá medio nublado, con temperaturas cálidas en el litoral y templadas en zonas serranas. El ambiente, aunque relativamente estable en las primeras horas, se acompaña de humedad y viento que podrían dejar algunos chubascos aislados en la franja cercana a Sinaloa.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Conforme avance el día, el termómetro ascenderá con rapidez, alcanzando temperaturas de hasta 45 °C en zonas del centro y sur del estado. Por la tarde, el escenario será más complejo. El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias puntuales intensas en gran parte del sur de Sonora, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas precipitaciones, además de refrescar brevemente el ambiente, traerán consigo riesgos importantes: aumento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos en zonas urbanas, deslaves en áreas montañosas e incluso la posibilidad de inundaciones repentinas. El calor extremo no desaparecerá del todo, pues en las horas previas al inicio de las lluvias se mantendrán valores cercanos a los 40°C.

Ya por la noche, las condiciones meteorológicas continuarán dominadas por nubosidad y tormentas eléctricas dispersas. Aunque el ambiente se tornará menos caluroso, con mínimas cercanas a los 26 grados, el viento cobrará protagonismo con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora que podrían provocar la caída de árboles, anuncios publicitarios o afectaciones en el tendido eléctrico. En el norte del estado, en contraste, las lluvias serán más irregulares, aunque no se descartan chubascos acompañados de actividad eléctrica.

La recomendación es mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones en carretera, especialmente durante la tarde y noche, cuando se prevé la mayor actividad de tormentas en la región.

