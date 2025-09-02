Clima en Sonora: Tormenta tropical 'Lorena' se FORTALECE; esperan LLUVIAS FUERTES en Ciudad Obregón esta NOCHE

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta noche de martes 2 de septiembre de 2025 en Ciudad Obregón, se esperan lluvias fuertes. TRIBUNA tiene toda la información para ti, según lo que reporta la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel. Además, las autoridades meteorológicas están advirtiendo del fortalecimiento de la tormenta tropical 'Lorena', la cual, según los pronósticos, estaría causando lluvias fuertes durante la semana en Sonora.

Según la información de The Weather Channel, se espera que para esta noche las tormentas en Ciudad Obregón comiencen desde las 19:00 horas y duren hasta las 22:00 horas de hoy. A las 19:00 horas se esperan tormentas; a las 20:00 horas se esperan tormentas dispersas; también para las 21:00 horas se esperan tormentas dispersas y para las 22:00 horas se prevén tormentas dispersas. Para las 23:00 horas se pronostica que estará nublado. La temperatura podría estar entre los 27 y 31°C. Además, se espera que para el miércoles, jueves, viernes y sábado se tengan más tormentas en Ciudad Obregón.

Lluvias hoy en la noche en Ciudad Obregón

¿Dónde más lloverá esta NOCHE en Sonora?

Por otra parte, de acuerdo con la Conagua y el SMN, en su boletín vespertino, esta noche de martes se espera que en la costa y sur de Sonora se presenten lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Además, se podrían registrar vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h).

Tormenta tropical 'Lorena' traería lluvias a Ciudad Obregón

La tormenta tropical 'Lorena' podría generar afectaciones en Ciudad Obregón. "Hay riesgo de que entre a tierra en la parte norte de Baja California Sur, podría cruzar la península y llegar al golfo, incluso llegar hasta la parte central de Sonora, es lo que se está previendo por lo pronto", aseguró Guadalupe Jiménez Ortega. La encargada del área de meteorología de Conagua Ciudad Obregón explicó que, debido a una fuerte entrada de humedad y a los desprendimientos nubosos de 'Lorena', podría impactar a partir de la noche de este miércoles 3 de septiembre.

Se prevén precipitaciones que se prolongarían hasta el sábado o domingo para el centro y sur del estado y también para la Sierra Madre Occidental; esas lluvias se incrementarían para el jueves, posiblemente el viernes y, si todo está como se prevé, hay posibilidad de que para sábado y domingo también tengamos algo de precipitaciones", señaló a TRIBUNA.

Tormenta tropical 'Lorena' se fortalece

A las 18:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical 'Lorena' se localizó a 350 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 370 al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h. Se prevé que 'Lorena' siga intensificándose en las próximas horas, y mañana evolucione a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

