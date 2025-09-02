Lamarque presenta proyecto de parabuses solares e Internet para estudiantes del Itson en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un compromiso con la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) adquirió el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, al ofrecer un proyecto de parabuses iluminados con paneles solares y servicio de Internet.

En el encuentro con las y los universitarios, el munícipe agregó que, con la adquisición de nuevas unidades, el transporte urbano será más digno y eficiente en la línea 9, que será administrada por el gobierno de Cajeme y enfocada en el sector estudiantil.

El alcalde aprovechó y compartió información sobre algunos de los proyectos estratégicos con los que planea fortalecer el desarrollo económico del municipio y mejorar las condiciones de la comunidad. La consolidación del proyecto 'Ciudad Universitaria' fue otro de los temas tratados. Autoridades de Itson como el rector Jesús Héctor Hernández López y vicerrectores estuvieron también participando en la mesa de diálogo con estudiantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui