Ciudad Obregón, Sonora.- Bajo el lema de 'Confiables hasta la última gota', se consolida en Ciudad Obregón la nueva franquicia en materia de estaciones de servicio de combustible: se trata de 'Los Silos', una iniciativa de 'Grupo Cajeme'.

José Ramón Romero Arreola, presidente del consejo de administración del mencionado consorcio empresarial, destacó que el hecho de contar con una marca propia obedece al conocimiento y confianza que los ciudadanos tienen en 'Los Silos'.

Indicó que dicha preferencia se ha visto reflejada durante los últimos meses, pues se ha notado un incremento considerable en el número de consumidores que eligen abastecerse de combustible en dicha gasolinera.

'Los Silos' expande su compromiso de calidad y servicio en Ciudad Obregón

La estación de servicio, ubicada en la esquina de Miguel Alemán y Nicolás Bravo, fue remodelada a fin de seguir ofreciendo una atención de calidad y con calidez a los usuarios.

Durante los primeros días de septiembre tendrá una semana de fiesta y de activación, pero sobre todo de calidad y precio competitivos. A partir de esta inauguración oficial, que se suma a dos estaciones previas, la cadena de 'Los Silos' refuerza su presencia en el mercado local.

