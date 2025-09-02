Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Eduardo Sánchez, promete transparencia y comunicación

Hermosillo, Sonora.- El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJES) Eduardo Sánchez aseguró que se garantizará transparencia y comunicación para los ciudadanos sobre los procesos judiciales.
En entrevista, Eduardo Sánchez señaló que, en esta nueva etapa del Poder Judicial, el reto es formar a servidores con más empatía y posibilitar una mejor comunicación con la ciudadanía. "Llegó la democracia al Poder Judicial. Yo creo que se debe buscar más sensibilidad, más empatía y una mayor comunicación con los ciudadanos", comentó.
Mencionó que ya no habrá espacio para la falta de comunicación y de transparencia en los procesos donde sea posible informar a los ciudadanos, principalmente a las partes involucradas en un asunto judicial.
El pasado junio, se sometieron a votación 50 cargos por medio de elección popular, entre ellos 38 jueces, seis magistrados de circuito y tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Para este último cargo, resultaron electos Ana Patricia Briseño, Eduardo Sánchez y Violeta Ybarra.
Fuente: Tribuna del Yaqui