Pronóstico del tiempo Hermosillo HOY 2 de septiembre: Alertan día caluroso y noche con nubes

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo se mantendrá caluroso este martes 2 de septiembre de 2025. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tu jornada este segundo día hábil de la semana, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para la capital de Sonora. ¡Alerta! Pues habrá temperaturas cercanas a los 40°C.

Así será el clima en Hermosillo este martes 2 de septiembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el termómetro inició en los 26 a 28°C, con cielo despejado y vientos suaves provenientes del noreste que no superaron los 15 kilómetros por hora. La sensación térmica se ubica de alrededor de 32 grados, lo que deja en claro que la ciudad entrará rápidamente en condiciones de calor intenso conforme avancen las horas.

Así será el clima en Hermosillo este martes 2 de septiembre. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta en este periodo será bajo, aunque se prevé un repunte considerable a medida que el sol se intensifique. Conforme transcurra la mañana, hacia las 09:00 horas las temperaturas se ubicarán en 32 grados, todavía con cielos soleados. Sin embargo, la situación cambiará a partir del mediodía. A las 11:00 horas se reportarán 36 grados y una sensación de 38 grados, con radiación UV en niveles muy altos, lo que podría representan un riesgo importante para la salud.

Durante la tarde, Hermosillo alcanzará su punto máximo de calor. Entre las 14:00 y 15:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 39 a 40°C, con una sensación térmica que podría superar los 40 grados debido a la humedad relativa cercana al 70 por ciento. Aunque el cielo mostrará intervalos de nubes y claros, esto no será suficiente para mitigar la intensidad del sol. Los expertos recomiendan evitar actividades al aire libre en este lapso y reforzar medidas como el uso de bloqueador solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

A medida que caiga la tarde, alrededor de las 17:00 horas, la temperatura bajará ligeramente a los 38 grados, pero la sensación seguirá siendo sofocante. El viento del suroeste se intensificará con ráfagas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, lo que dará un ligero respiro al ambiente. La radiación solar descenderá en ese momento, reduciendo el riesgo de exposición directa.

Por la noche, las condiciones cambiarán con un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 32 y 33 grados a las 20:00 y 23:00 horas. Aunque se esperan nubes densas, la probabilidad de lluvia será limitada, con un margen de entre 20 y 25 por ciento. El ambiente nocturno se mantendrá húmedo y bochornoso, con una sensación térmica superior a la que marcan los registros, alcanzando hasta los 34 grados.

En la madrugada del miércoles, el termómetro podría descender a los 26 grados, todavía con nubosidad en gran parte del cielo. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, pero los especialistas advierten que las condiciones atmosféricas podrían favorecer tormentas aisladas en zonas cercanas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel