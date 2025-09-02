Proyectan para Ciudad Obregón millonaria inversión superior a los 100 mdp con empresa de reciclaje

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde Javier Lamarque Cano se reunió con empresarios que proyectan la instalación de una empresa de reciclaje en el municipio de Cajeme, cuya inversión asciende a 119 millones de pesos (mdp). Se trata de 'De Acero', un establecimiento dedicado al reciclaje, el cual es como el reciclador de acero más grande de México, con una estrategia de sustentabilidad y un proceso que incluye la recolección, el procesamiento y la fundición del material para generar nuevos productos de acero, con presencia en centros de acopio.

Durante el encuentro con los inversionistas, el edil cajemense reiteró la disposición del Ayuntamiento para impulsar proyectos e inversiones que impulsen y coadyuven a propiciar el desarrollo económico del municipio. Lamarque Cano manifestó que la localidad cuenta con un gran potencial para la llegada de nuevas inversiones, debido a que cuenta con terrenos, agua, una fuerza laboral honesta y comprometida, además de la conectividad con la carretera Sonora-Chihuahua y un aeropuerto en crecimiento.

Cajeme es uno de los municipios con mayor número de universidades, lo que facilita la preparación de talento para nuevas inversiones", afirmó el alcalde cajemense.

En el mismo tenor se manifestó Fernando Durazo Picos, secretario de Desarrollo Económico del municipio, quien explicó que la empresa 'De Acero', originaria de Monterrey, Nuevo León, se prevé establecer en el corredor comercial de la carretera México 15, frente a la colonia Miravalle.

En la reunión también participaron Alfredo Antillón, Manuel Bracamonte y Mariana Serna, representantes de la empresa Adeco de Monterrey, quienes acompañan el proceso de gestión y desarrollo del proyecto.

Cabe destacar que en diferentes ocasiones el alcalde Javier Lamarque Cano ha destacado que las bondades con las que cuenta el municipio, como su ubicación geográfica, los trabajos de rehabilitación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional de la ciudad, entre otros, son factores que coadyuvan a la atracción de inversiones y a la conversión de la localidad en un polo de desarrollo. Se tiene proyectado invertir hasta 119 millones de pesos (mdp) al municipio de Cajeme, gracias a la empresa 'De Acero', dedicada al reciclaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui