Sonora: Preparan la entrega del Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Secretaría de Gobierno en Sonora, Adolfo Salazar Razo, aseguró que se preparan para la entrega del Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo Montaño al Congreso del Estado el próximo 13 de septiembre. Dijo que un equipo del gobernador está trabajando en la ceremonia de entrega, donde Alfonso Durazo personalmente acudirá al Congreso de Sonora para presentar el informe a la mesa directiva, presidida desde el lunes por la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Vicky Espinoza.

Adolfo Salazar señaló que hay muchos avances que destacar en este Cuarto Informe de Gobierno y será el propio gobernador el que informará sobre la evolución que se vive en Sonora. "Va a ser un informe muy importante, muy especial, el que rinda el gobernador Alfonso Durazo. Hay muy buenas noticias, hay saludos muy positivos, hay mucho que informarle al pueblo de Sonora", mencionó.

Acto protocolario

Por ley, el mandatario tiene la obligación de hacer llegar al Congreso del Estado su informe anual de actividades el 13 de septiembre, ya sea que acuda él mismo o algún funcionario de su gabinete. En los tres informes anteriores, Alfonso Durazo Montaño ha acudido personalmente al Congreso del Estado para entregar su informe de actividades, acompañado por algún representante del Gobierno Federal y demás invitados especiales.

Se estima que el gobernador haga entrega del informe entre las 10:00 y las 11:00 horas del sábado 13 de septiembre y que lo acompañe parte de su gabinete para, posteriormente, acudir al Auditorio Cívico del Estado a dar un mensaje sobre los avances que se han alcanzado en Sonora a lo largo de estos cuatro años de su administración.

