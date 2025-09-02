Sonora tendrá dos nuevos hospitales del IMSS; uno en Hermosillo y otro en Navojoa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora,- Sonora tendrá pronto dos nuevos hospitales de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno estará en Hermosillo y el otro en Navojoa, informó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS durante la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Navojoa, el Hospital General de Zona (HGZ) tendrá 164 camas, 39 consultorios y 35 especialidades; contará con sala de hemodiálisis, quirófanos y sillones de quimioterapia, servicios que se brindarán sin necesidad de subrogación externa. La construcción de este inició en julio de 2023.

En el caso de Hermosillo, el HGZ número 15 'Dr. Ernesto Ramos Bours' funcionará también como Hospital Universitario, donde estudiantes de Medicina podrán realizar su especialidad. Este tendrá 150 camas, 10 consultorios, 28 especialidades, seis salas de cirugía ambulatoria y un área para un centro de aprendizaje con simuladores clínicos y quirúrgicos.

Robledo Aburto resaltó que ambos hospitales buscan atender la creciente demanda médica en la entidad y reforzar la infraestructura de salud en la región.

Con este hospital se responde a una necesidad de los habitantes del sur de Sonora para contar con instalaciones de salud de primer nivel", aseveró.

El director del IMSS apuntó que los nuevos hospitales ofrecerán directamente servicios de hemodiálisis, lo que permitirá dejar de subrogar esta atención y brindar cobertura dentro de las propias unidades médicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui