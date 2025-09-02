Tormenta tropical 'Lorena' provocará LLUVIAS FUERTES en Sonora; estos DÍAS lloverá

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tormenta tropical 'Lorena' provocaría lluvias fuertes en Sonora, por lo que es importante que conozcas qué días son los que llovería. Aquí te presentamos la información que se tiene hasta el momento, tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como de otras autoridades meteorológicas. Debes saber que las precipitaciones que se esperan podrían ser intensas, con captaciones de 75 a 150 milímetros (mm); no dejes de leer para estar enterado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió la presencia de un nuevo sistema en el Pacífico, el cual está identificado como Depresión Tropical Doce-E, de la cual se formó la tormenta tropical 'Lorena' en las costas del Pacífico con una trayectoria que se dirige a la península de Baja California, con altas probabilidades de afectar a Sonora. Esto provocaría lluvias fuertes, porque además en la entidad persistirán los efectos del monzón mexicano.

Trayectoria de 'Lorena'

¿Qué días lloverá en Sonora por 'Lorena'?

El jefe de meteorología de la Conagua en Sonora, Gilberto Lagarda Vázquez, informó que, aunque el fenómeno está alejado de Sonora, sí se tendrán lluvias por los efectos del monzón. Señaló que si 'Lorena' cruza la península de Baja California, impactará con lluvias muy fuertes para Sonora. "Si este sistema se mantiene en este pronóstico muy posiblemente aporte más lluvia a Sonora; si logra cruzar la Península de Baja California y entrar al Golfo de California, su aportación va a ser mucho mayor; ahí podríamos ver y tener algunas lluvias de muy fuertes a intensas en el estado de Sonora".

Por su parte, Guadalupe Jiménez Ortega de la Conagua Obregón informó que las lluvias podrían sentirse desde el jueves hasta el domingo. "Por ahí por el jueves o viernes va a empezar a aportar humedad este sistema al estado de Sonora, y esto va a ayudar a que las cantidades de lluvia aumenten para el estado de Sonora", respaldó Lagarda Vázquez. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que persistirán los efectos del monzón mexicano, que, en interacción con una vaguada en altura y una divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora (km/h) en las regiones oriente, sur, norte, nororiente y centro, principalmente durante las tardes y noches. Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, hizo un llamado a la población a mantener las medidas preventivas ante la presencia de tormentas durante toda esta semana.

¿Cómo afectará a Hermosillo?

Según Carlos Manuel Minjárez Sosa, responsable del Pronóstico Meteorológico de la Universidad de Sonora (Prometeus), los efectos de 'Lorena' comenzarán a registrarse en Sonora a partir de este jueves 4 de septiembre.

El profesor investigador del Departamento de Física precisó que el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional pronostican su entrada para el día viernes 5 de septiembre, y en caso de que esto suceda, pasaría por Hermosillo trayendo principalmente lluvias con acumulados de más de 40 milímetros.

Tormenta tropical 'Lorena'

