Tras cinco días sin luz, por fin regresa servicio eléctrico al fraccionamiento Misioneros en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Luego de permanecer durante cinco días sin el servicio de energía eléctrica, vecinos del fraccionamiento Los Misioneros en Navojoa, informaron que por fin se logró restablecer la luz.

De acuerdo a los reportes, parte del fraccionamiento se quedó sin el servicio de electricidad desde el pasado fin de semana, debido a la explosión de uno de los transformadores de luz.

Sin embargo, además de las lluvias y los fuertes vientos, uno de los posibles causantes de este apagón fue la manipulación de la red eléctrica de manera ilegal por parte de uno de los vecinos, por lo que pidieron a las autoridades tener mayor vigilancia.

Hay vecinos que se cuelgan con ‘diablitos’, eso hizo que se presentaran daños en el transformador; ya teníamos muchos días sin luz y hacía un calor tremendo; ojalá pongan más atención para que esto no se repita", afirmó María, vecina afectada.

Fuente: Tribuna del Yaqui