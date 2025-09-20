Así será el clima en Sonora para la noche de hoy sábado 20 de septiembre: Se esperan lluvias fuertes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tienes pensado salir la noche de este sábado 19 de septiembre, es importante que consultes el clima, para que así estés prevenido de lo que pueda ocurrir con las condiciones climatológicas en el estado. A continuación, TRIBUNA te presenta el pronóstico del reporte más actualizado que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para esta noche.

A través de un comunicado emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se informó que para la tarde-noche de hoy y la madrugada del día domingo, se podrían presentar chubascos y lluvias muy fuertes en Sonora, provocados por el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica. Además, señalaron que canales de baja presión, en interacción con el ingreso de humedad al océano Pacífico, ocasionarán más precipitaciones.

Además, la Conagua señaló que durante las próximas tres horas (a partir de las 18:00 horas) se pronosticaban chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, costa, norte, centro, sur y este de la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Conoce cómo sera el clima en Sonora para la noche hoy sábado 20 de septiembre

Específicamente para Ciudad Obregón, existen muy pocas probabilidades de lluvias; se esperan temperaturas máximas de 34 y mínimas de 38. En tanto que en Hermosillo hay nublados leves, pero tampoco se prevén precipitaciones; la temperatura máxima será de 36 y la mínima de 30. En estos momentos en Nogales hay 30 por ciento de posibilidad de lluvia, con máximas de 28 y mínimas de 21.

Clima en Sonora para el domingo 21 de septiembre

El reporte emitido por la Conagua también comparte un adelanto de lo que será el clima para mañana domingo 21 de septiembre. Se tiene previsto que caigan chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 milímetros)en territorio sonorense. En cuanto a las temperaturas, para la entidad del noroeste de México se pronostica un clima cálido, con máximas entre 35 y 40 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui