Capturas tienen ligera mejoría en segundo día de la temporada camaronera en Guaymas y Empalme

Mejora el segundo día de temporada camaronera en Guaymas y Empalme Foto: Internet

Guaymas, Sonora.- Una ligera mejoría registraron las capturas en el segundo día de la temporada camaronera en Guaymas y Empalme, que dio inicio al primer minuto del pasado viernes 19 de septiembre.

Las embarcaciones hicieron arribos con un poco más de producto, mientras que algunos, como ocurrió el viernes en Guaymas y ayer en Empalme, una panga (en cada municipio) llegó con alrededor de 200 kilogramos de producto.

Gilberto Cota Valdez, presidente de la Federación de Cooperativas de Empalme, manifestó que, si bien en este segundo día la producción fue un poco mejor, pero no hay visos que haya en lo subsecuente una mejoría significativa.

Dijo que ahora solo resta esperar que den a conocer los precios, y que éstos no vayan a ser inferiores que el año pasado, porque de ser así le van a dar el tiro de gracia a esta incipiente temporada. De hecho, agregó el líder pesquero, ahora salieron menos compañeros a la pesca del camarón, muchos de ellos porque no tuvieron los recursos para poder avituallar sus pequeñas embarcaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui

