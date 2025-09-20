Coparmex anuncia llegada de empresa del sector electrónico a Hermosillo con inversión de 500mdp

Hermosillo, Sonora.- Una empresa del sector electrónico se instalará próximamente en Hermosillo con una inversión estimada de 500 millones de pesos, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capítulo Sonora.

El presidente de Coparmex en Sonora, Gilberto Robles Bustamante, indicó que será la Secretaría de Economía quien haga el anuncio oficial, aunque ya se anticipa un impacto positivo para la economía local.

Este beneficio tiene que ver con una empresa que maneja el tema electrónico, aún no se puede revelar el nombre de la compañía ni la fecha exacta de inicio de operaciones", aseveró.

Añadió que la llegada de esta empresa representa una oportunidad importante para proveedores locales, así como para sectores como la construcción y la industria en general, ya que se prevé una significativa derrama económica.

Finalmente, Robles Bustamante enfatizó que desde Coparmex Sonora se buscará facilitar la vinculación con empresarios locales para que puedan participar como proveedores de materiales y servicios requeridos por la nueva compañía.

Aunque aún faltan detalles por confirmarse, el dirigente empresarial subrayó que esta inversión es muestra del interés de empresas extranjeras o nacionales en establecerse en Hermosillo, aprovechando su ubicación estratégica y capacidad industrial", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui