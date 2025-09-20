Hermosillo: Alistan conmemoración por los 250 años de la expedición de 'El Caballero de Anza'

Hermosillo, Sonora.- Guillermo Antonio Molina Paz, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Río Sonora y coordinador de la Coalición de Anza, informó que este 29 de septiembre se conmemorará el 250 aniversario de la expedición liderada por el coronel sonorense Juan Bautista de Anza, conocido como 'El Caballero de Anza'.

Señaló que la travesía, iniciada en 1775 desde San Miguel de Horcasitas, abrió paso por tierra desde Sonora hasta California para poblar la región y fundar lo que sería San Francisco.

No solo participaron soldados, sino también familias completas que recorrieron nueve meses a pie, enfrentando desiertos, ríos y hostilidades indígenas. Mujeres embarazadas, niños, ganado y provisiones como pinole, carne seca y granos acompañaron esta expedición que llevó la cultura hispano-mexicana", puntualizó.

Destacó que, pese a las adversidades, esta expedición dejó una huella comparable con la Anábasis de Jenofonte en Grecia, por el heroísmo de quienes abandonaron sus pueblos para fundar nuevas comunidades en tierras lejanas.

Los verdaderos pioneros del Lejano Oeste no fueron personajes de películas, sino sonorenses, criollos y mestizos que dieron origen a la California que conocemos", señaló.

La Coalición de Anza trabaja para consolidar la Ruta Binacional de Anza. En EU, esta ruta es National Historic Trail y fue nombrada 'Ruta del Milenio' por el expresidente Bill Clinton.

En México se busca extender su reconocimiento desde Culiacán, Sinaloa, hasta San Francisco, California, con la aspiración de que sea un itinerario cultural avalado por la Unesco", culminó.

El 250 aniversario es una oportunidad para reactivar la coalición y dar a esta ruta la proyección turística, histórica y cultural que merece. Se busca que más personas en Sonora, México y EU conozcan la grandeza de esta hazaña y la identidad compartida. Las expediciones desde San Miguel de Horcasitas hasta San Francisco, California, duraban 9 meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui