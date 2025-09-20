Joven navojoense es considerado uno de los mejores nadadores de Sonora

Navojoa, Sonora.- La pasión, entrega y disciplina que Miguel Ángel Arellano Bustamante muestra dentro de la piscina durante cada competencia, lo ha convertido en el nadador número de Sonora en estilo de dorso.

De acuerdo a los registros de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), el joven de tan solo 16 años de edad y originario del municipio de Navojoa, escaló al primer lugar a nivel estatal tras evaluar sus resultados entre más de 200 nadadores de diferentes ciudades.

Durante este año, el joven navojoense obtuvo el primer lugar en curso largo, recorriendo más de 50 metros, así como el segundo lugar en curso corto, nadando más de 25 metros, además del primer lugar de la Copa Albatros de natación.

Cada ganador siempre tiene una meta, primero al estatal, luego al regional y después al nacional para probar su nivel", comentó.

Tras meses de ardua preparación, Miguel Ángel por fin tuvo su debut en el Campeonato Nacional de Verano Curso Largo 2025 realizado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa; donde participó en las pruebas de 50 y 100 metros libres, así como 50 metros dorso y 50 metros estilo mariposa, logrando destacar entre los 10 primeros puestos nacionales de dorso.

