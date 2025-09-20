'No es el dinero, eres tú': El libro escrito por cajemense que la hizo transformar su vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Idalia González es abogada, escritora, conductora de podcast, coach en finanzas y, particularmente, una mujer soñadora que ha logrado cristalizar sus anhelos, conocer otros países y realizarse profesionalmente.

Mientras daba ese salto entre la niñez, la adolescencia y la juventud, la ahora autora de un 'best seller' titulado No es el dinero, eres tú pasaba las tardes cumpliendo con sus deberes escolares. En sus ratos libres, cuando no salía a jugar con sus vecinos, leía libros, y a través de las letras y las imágenes soñaba con conocer diferentes países alrededor del mundo.

La escritora comentó que, cuando llegó el momento de decidir dónde cursaría sus estudios profesionales, y consciente de que si quería cumplir sus sueños debía trasladarse a otra ciudad, se decidió por Guadalajara.

Idalia recuerda que se esforzaba, tenía un buen empleo en una buena empresa, su trabajo era bien retribuido y, sin embargo, notaba que su dinero, en ocasiones, no le alcanzaba para acceder a un nivel de vida relajado; incluso adquiría deudas para subsanar ciertos aspectos de su economía.

Comentó que, en cierta ocasión, se vio en la necesidad de reflexionar respecto al uso que le daba a sus recursos y se preguntó: “¿A dónde va a parar mi salario?”. Fue entonces cuando surgió la pregunta que dio paso a su 'best seller'.

'No es el dinero, eres tú' es la respuesta a una duda que se planteó al arribar a sus 30: ¿Por qué, si soy tan inteligente, no tengo dinero?

Este cuestionamiento la llevó a transformar de raíz su comportamiento y su actitud frente al dinero. Reconoció que tenía que cambiar de manera integral, asumirse como una persona exitosa, trabajar en sus emociones, en su relación con el dinero y vivir en la abundancia… que finalmente llegó.

Hoy, Idalia González ha cumplido su sueño. Hoy vive esa realidad que siempre quiso vivir. Gracias a que su libro se colocó como 'best seller' en cuatro categorías, ha podido viajar por diferentes regiones del mundo: desde Sudamérica hasta, como ella dice, "brincar el charco", y asegura que próximamente África la espera.

Cada esfuerzo, cada sacrificio han valido la pena”, concluyó.

El libro No es el dinero, eres tú logró posicionarse como best seller en varias categorías destacadas dentro del ámbito editorial, consolidando su éxito tanto en ventas como en recepción del público; alcanzó los primeros lugares.

Fuente: Tribuna del Yaqui