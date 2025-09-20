Pescadores en el Puerto de Yavaros tienen buen inicio de temporada de camarón

Huatabampo, Sonora.- Durante los primeros días del levantamiento de la veda del camarón, pescadores del Puerto de Yavaros en el municipio de Huatabampo se encuentran entusiasmados por el buen arranque de la temporada.

Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la cooperativa pesquera Loma Parda, mencionó que las primeras pangas arribaron con alrededor de 30 o hasta 50 kilos de camarón, lo cual significa un aumento del 100 por ciento comparado a las primeras capturas registradas durante la temporada pasada.

Valenzuela Ruelas aseguró que este incremento se debe en gran medida al adelanto en la fecha del levantamiento de veda del camarón, la cual estaba prevista para los primeros días del mes de octubre.

Por último, puntualizó que esta temporada de camarón no sólo mejora la economía de los pescadores, sino que también apoya a las mujeres que se dedican a la limpieza del producto, así como a las familias que se dedican a la venta de mariscos.

