Adolfo Salazar avala aspiración del alcalde Javier Lamarque a la gubernatura de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- En medio de especulaciones sobre la próxima candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora, el secretario de Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo, reconoció que una de las figuras es el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

"Por supuesto que Javier Lamarque, al ser un referente histórico del movimiento y ser un presidente municipal que da resultados, tiene todo el derecho de levantar la mano y poder contender por la gubernatura", dijo el funcionario. El funcionario Salazar Razo destacó el posicionamiento que Lamarque Cano tiene en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Javier es una persona consolidada y respaldada por el movimiento, así como lo son otros; afortunadamente, nuestro movimiento tiene muchas opciones", agregó en entrevista para TRIBUNA.

Opinó que uno de los éxitos de Javier Lamarque Cano ha sido el construir una alianza con el gobernador Alfonso Durazo y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es un presidente histórico por los resultados que se han dado, ha venido levantando la infraestructura urbana y los servicios públicos", resaltó.

La proyección que se le ha dado a Cajeme durante los últimos meses con la presentación de obras y proyectos, además de las visitas del gobernador y de la presidenta de la República, representa para muchos la oficialización adelantada de Javier Lamarque Cano como el próximo candidato a la gubernatura de Sonora por la 4T.

No se trata de eso, no es pensando en futuros procesos electorales, pero si el trabajo que se realiza genera las condiciones para que las aspiraciones de alguno u otro aspirante tengan posibilidades de éxito, pues qué bueno, es el fruto del trabajo y resultados", recalcó.

El presidente de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ha desempeñado el cargo de alcalde durante un total de siete años, actualmente en su tercer período de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui