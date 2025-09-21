Cajeme es uno de los municipios menos afectados por rickettsiosis en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque el estado ha permanecido durante cuatro años consecutivos entre los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de rickettsiosis, Cajeme se ha distinguido como uno de los municipios con menor número de contagios y defunciones asociadas a esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud en Sonora, correspondiente a la semana epidemiológica número 37, que abarca del 7 al 13 de septiembre, Cajeme registró tres casos en este periodo, dos de ellos fatales.

Mientras que la entidad bajó de posición, del primer al tercer lugar nacional, en letalidad por la enfermedad, al registrar cuatro defunciones y 11 casos.

Lo anterior representa una disminución en la proporción de muertes respecto al total de casos confirmados, en comparación con años anteriores, pues durante el mes de septiembre de 2022, 2023 y 2024, Sonora había encabezado los casos y muertes por rickettsiosis.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal enfatizó que estas cifras a la baja se deben a las acciones tomadas por la dependencia y las recomendaciones emitidas.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia, destacan la eliminación de maleza y la higiene adecuada de las mascotas, prestando especial atención a áreas como cuello, pecho, orejas, axilas, ingles y base de la cola. Asimismo, se aconseja retirar de los patios objetos que puedan servir de refugio para las garrapatas, tales como colchones en desuso, botellas, llantas o cualquier otro material de desecho.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a mantenerse alerta ante la presencia de síntomas como fiebre súbita, dolor de cabeza intenso, malestar general y dolores musculares, especialmente en personas que hayan tenido contacto con garrapatas o perros infestados. En caso de presentar estos signos, recomendó acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana e informar al personal médico sobre cualquier posible exposición al vector, ya que el tratamiento resulta altamente eficaz si se administra dentro de los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas.

¡Protégete y protege a tu familia de la rickettsiosis!

Sigue estas recomendaciones para prevenir las mordeduras de garrapata. Recuerda que no es necesario tener mascotas para que estos parásitos estén en tu hogar. La prevención comienza en casa.#YoVivoSinGarrapatas #SaludSonora pic.twitter.com/q23pHL1XYG — Salud Sonora (@ssaludsonora) June 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui