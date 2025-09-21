Clima en Hermosillo HOY 21 de septiembre: Advierten CALOR extremo y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- ¿Este domingo 21 de septiembre tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Toma precauciones! Pues durante esta jornada, la capital de Sonora vivirá un día caluroso.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana las temperaturas comienzan alrededor de los 27 a 30°C. Desde las 06:00 horas el cielo se mantendrá completamente despejado y la sensación térmica oscila entre 30 y 33°C, mientras que a media mañana los registros alcanzan 32 grados con radiación solar en aumento. Hacia las 11:00 horas se estima una temperatura de 36 grados con un índice UV muy alto, lo que obliga a tomar precauciones como uso de protector solar y evitar exposición prolongada bajo el sol.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. Hacia las 14:00 horas se esperan 39°C, con una sensación térmica que llegará hasta 41 grados. El cielo presentará periodos de nubes y claros, aunque en general predominará el sol. Los vientos del suroeste podrían alcanzar rachas de entre 10 y 28 kilómetros por hora, lo que ayudará poco a mitigar la sensación de bochorno. A las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 37 grados, pero el ambiente se mantendrá sofocante con sensaciones cercanas a los 39 grados.

Ya por la noche, las condiciones serán más favorables pero seguirán dominadas por el calor. A las 20:00 horas, Hermosillo registrará 35 grados con cielos despejados y sensación térmica de 38 grados. La humedad relativa rondará el 79 por ciento, lo que intensificará la percepción de calor. A las 23:00 horas el termómetro marcará 32 grados, todavía con cielo completamente despejado y viento leve desde el oeste con rachas de hasta 27 kilómetros por hora.

Se esperan durante las próximas tres horas #Lluvias con #Chubascos y #DescargasEléctricas en entidades del noroeste y occidente de #México, además de la #PenínsudaDeYucatán. Más información ?? pic.twitter.com/T7XFMSuaad — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2025

La probabilidad de lluvia durante estas horas se mantiene baja, con apenas un 7 por ciento. En la madrugada del lunes 22 de septiembre, la temperatura mínima se ubicará en 28 a 29 grados, con cielo despejado y baja probabilidad de precipitaciones, estimada en 16 por ciento. La sensación térmica en estas horas será de 30 a 32 grados, lo que confirma que el calor no dará tregua durante la noche. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)