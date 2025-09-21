Clima en Sonora: Advierten tormentas HOY en la NOCHE; se forma tormenta tropical 'Narda' ¿Causará LLUVIAS?

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de domingo 21 de septiembre en la noche en Sonora se están previendo tormentas que consisten en chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, las autoridades climatológicas están alertas por la formación de la tormenta tropical 'Narda'. Es por eso que TRIBUNA tiene para ti el reporte completo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen de sorpresa.

De acuerdo con la información publicada en el boletín vespertino del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora hoy domingo 21 de septiembre por la noche de 18:00 a 21:00 horas; esto a causa del monzón mexicano. Además, se esperan descargas eléctricas que podrían venir acompañadas de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 kilómetros por hora.

Clima Sonora hoy en la noche

¿Lloverá mañana lunes 22 de septiembre en Sonora?

De acuerdo con la Conagua, para mañana 22 de septiembre en Sonora se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C.

¿Afectará la tormenta tropical 'Narda' a Sonora?

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y Comisión Nacional del Agua, la circulación de la tormenta tropical 'Narda' no afectará a Sonora, ya que se encuentra al sur de las costas de Guerrero; propiciará lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste y costa) y Guerrero (sur). Para mañana lunes 22 de septiembre, la tormenta tropical seguirá al suroeste de las costas de Guerrero; en proximidad con la vaguada monzónica, provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

