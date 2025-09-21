Clima en Sonora hoy: LLUVIAS fuertes y calor de hasta 40°C este domingo 21 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- En Sonora, el clima de este domingo 21 de septiembre de 2025 se presenta con contrastes marcados entre la calma matutina y las lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde tempranas horas, los habitantes de la región experimentarán un ambiente templado a cálido en las zonas bajas, mientras que en las sierras el aire fresco ha sido más notorio. Aquí toda la información para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana predominará un cielo medio nublado en gran parte de Sonora, con temperaturas en ascenso y humedad elevada. En las áreas serranas se mantendrá un ambiente fresco, mientras que en ciudades como Hermosillo, Cajeme y Nogales, las temperaturas comenzarán a subir hasta llegar a niveles cálidos.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

La atmósfera aún mostrará cierta estabilidad en las primeras horas, pero con posibilidad de nubosidad densa hacia el mediodía. Por la tarde, el panorama cambiará de manera significativa. Se prevén lluvias puntuales fuertes en diversas zonas de Sonora, acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo. Estas condiciones estarán ligadas al monzón mexicano y a la entrada de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de California.

Durante la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 40 °C en sectores del centro y sur del estado. Además, el viento se intensificará, proveniente del oeste y suroeste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. Esto podría favorecer la caída de ramas, espectaculares y anuncios, además de complicar la circulación en algunos tramos carreteros.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvias se mantendrá. El cielo permanecerá nublado y con tormentas aisladas, sobre todo en la región sur y serrana del estado. Las lluvias, aunque de menor intensidad que por la tarde, seguirán acompañadas de actividad eléctrica. La temperatura descenderá lentamente hasta ubicarse entre 25 y 28 °C en gran parte del territorio, generando un ambiente húmedo que podría resultar sofocante en algunas ciudades.

Estas condiciones en Sonora forman parte de un escenario nacional dominado por sistemas meteorológicos activos. En el norte del país, además de Sonora, se esperan chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, con riesgos de encharcamientos y deslaves en zonas montañosas.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)