¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del clima en Sonora de este 21 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 21 de septiembre de 2025 el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, estará marcado por calor intenso y cielos despejados durante gran parte del día, según los reportes meteorológicos más recientes. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte completo del tiempo. ¡Lee con atención!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se registra un ambiente despejado con valores que rondan los 27 a 29°C en las primeras horas del día. La sensación térmica alcanzará hasta los 36°C poco después de las 8:00 de la mañana, mientras que hacia las 11:00 horas la temperatura ascenderá a los 34 grados, con cielo soleado y un índice UV muy alto.

La recomendación de los especialistas es protegerse de la radiación solar, ya que entre media mañana y el mediodía se presenta el nivel de exposición más riesgoso. Durante la tarde, el termómetro continuará en ascenso, alcanzando máximas cercanas a los 38 o 39 grados hacia las 14:00 horas. Aunque se observarán nubes y claros, el ambiente seguirá siendo mayormente soleado, lo que provocará que la sensación térmica llegue a 43 grados.

El viento se mantendrá con rachas ligeras a moderadas desde el oeste, entre 5 y 21 kilómetros por hora, lo que apenas aliviará la intensidad del calor. En este periodo, el índice UV descenderá ligeramente a niveles altos. Ya por la tarde-noche, a partir de las 17:00 horas, el clima será más tolerable, con temperaturas en torno a 35 grados y cielos despejados al caer la noche. A las 20:00 horas se espera un registro de 31 grados, aunque la sensación térmica podría mantenerse alrededor de 37 grados.

Se esperan durante las próximas tres horas #Lluvias con #Chubascos y #DescargasEléctricas en entidades del noroeste y occidente de #México, además de la #PenínsudaDeYucatán. Más información ?? pic.twitter.com/T7XFMSuaad — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2025

La probabilidad de lluvias en esta franja horaria es baja, cercana al seis por ciento, lo que asegurará un ambiente seco. En la madrugada del lunes 22 de septiembre, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 28°C, con condiciones de cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido que persistirá durante toda la noche. La humedad relativa se mantiene elevada, alrededor del 87 por ciento, lo que incrementa la percepción de bochorno a pesar de la disminución de la temperatura ambiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)