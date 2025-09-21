Participa 'Toño' Astiazarán en Trote Amistoso en Nogales representando Hermosillo

Nogales, Sonora.- Promocionando a la ciudad y rumbo al Maratón Internacional de Hermosillo 2025, el alcalde Antonio Astiazarán participó en el Trote Amistoso realizado en Nogales, este domingo 21 de septiembre. En el evento, participaron más de mil 500 corredores de todas las edades, lo que la hizo la carrera más concurrida en la historia de Nogales.

Antonio Astiazarán Gutiérrez celebró ver a tantas familias congregadas para participar en el Trote Amistoso, lo que demuestra la importancia de promover el deporte y la convivencia en comunidad. "Estamos muy contentos porque esta ya es la séptima edición del Maratón Internacional de Hermosillo y poco a poco se viene consolidando, viene creciendo cada día más", manifestó el alcalde Hermosillo.

El presidente municipal de la capital sonorense recordó que el Maratón Internacional de Hermosillo, único en Sonora con esta categoría, se consolida cada año como un referente deportivo que atrae a corredores locales, nacionales y extranjeros; en 2024 reunió a más de mil 500 participantes y este año se realizará el 7 de diciembre.

Invitación a jóvenes al Foro Mundial de Energía

En su estancia por Nogales, el alcalde de Hermosillo invitó a jóvenes a participar en el Foro Mundial de Energía que se realiza en la capital, a fin de aportar ideas y de conocer la perspectiva de estudiantes y expertos de otros lugares de la entidad para el desarrollo de energías limpias.

Este foro se celebrará en Hermosillo los próximos 15 y 16 de octubre, con la presencia de grandes exponentes en materia de energía limpia y sustentabilidad.

¡La H presente en Nogales!uD83DuDE4CuD83CuDFFC Junto a 1,500 corredores celebramos el Trote Amistoso rumbo al Maratón Internacional de Hermosillo. uD83CuDF1E



Cada paso nos acerca a la meta, ¡estamos listos para el 7 de diciembre! uD83CuDFC5uD83CuDFC3uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/aHv8fIuWZJ — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui