Primera electrolinera pública de Sonora registra más de tres mil recargas a vehículos

Hermosillo, Sonora.- A cuatro meses desde su inauguración, la Electrolinera Pública del Gobierno del Estado ha realizado tres mil recargas con tiempos de espera mínimos; se ha atendido en promedio a 45 vehículos diarios, informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Este proyecto, dijo, ha generado un ahorro económico directo superior a 1.35 millones de pesos en combustible y ha evitado la emisión de más de 130 toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo que equivale a sacar de circulación 28 autos durante un año completo.

Con la primera electrolinera pública en Sonora marcamos un antes y un después en el sistema de transporte del estado; no solo generamos ahorros para las familias, también reducimos emisiones contaminantes y consolidamos a Sonora como líder en electromovilidad", destacó el gobernador.

En mayo de 2025, Durazo Montaño inauguró esta infraestructura equipada con cargadores rápidos, marcando un antes y un después en el sistema de transporte de la entidad. Con esta acción, Sonora se convirtió en la quinta entidad del país en contar con este tipo de servicio, como parte de la estrategia del Plan Sonora para impulsar la electromovilidad y la sustentabilidad.

La electrolinera tiene capacidad para cargar hasta 160 vehículos eléctricos al día, lo que representa una reducción potencial de 138 mil toneladas de dióxido de carbono en comparación con autos de gasolina. Asimismo, durante la noche puede abastecer hasta 21 autobuses eléctricos, eliminando aproximadamente dos mil 700 toneladas de dióxido de carbono al año.

Fuente: Tribuna del Yaqui