Requiere el Hospital General de Especialidades en Sonora de 400 trabajadores más

Hermosillo, Sonora.- El Hospital General de Especialidades de Sonora requiere de aproximadamente 400 trabajadores más, entre médicos, especialistas, enfermeras, entre otros, para completar sus servicios, reconoció Gabriela Nucamendi Cervantes. La representante del sistema IMSS-Bienestar en Sonora dijo que, al tratarse de un hospital nuevo, se tienen aproximadamente mil 200 trabajadores, pero requieren 400 más para funcionar en todas sus áreas y prestar por completo los servicios.

"Hay una necesidad de más de 400 personas que tenemos que cubrir; sin embargo, afortunadamente estamos trabajando muy bien con la directiva; ahorita el doctor, estamos trabajando bien y día con día estamos contratando a más personal", externó la representante del IMSS-Bienestar en Sonora. Dijo que han tenido casos de personas que vienen de otras entidades a Sonora a trabajar al Hospital General de Especialidades por la oferta laboral.

Plantilla laboral

Actualmente, el Hospital General de Especialidades de Sonora, ubicado en Hermosillo, cuenta con un total de mil 200 trabajadores activos, entre personal de mantenimiento, limpieza, especialistas, enfermeras y demás personal de la salud. Gabriela Nucamendi Cervantes dijo que la federación está atendiendo las solicitudes de personal de salud en Sonora, donde se han contratado más de cinco mil trabajadores en los últimos años para diferentes hospitales y centros de salud, especialmente para las comunidades de difícil acceso, como la sierra alta y las comunidades indígenas.

Reconoció que lo que más se requiere en Sonora son médicos y enfermeras especialistas, como cirujanos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, entre otros, pero ya se enviaron las solicitudes de contratación. Tres nuevos centros de salud están en construcción en Sonora que requerirán de personal cuando entren en operación, donde la demanda de médicos y demás personal de salud incremente a los más de mil empleados.

Fuente: Tribuna del Yaqui