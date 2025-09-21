Secretaría de Salud cuenta con la vacuna del sarampión en Sonora; llaman a vacunarse

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud de Sonora cuenta con dosis suficientes y disponibles de la vacuna contra el sarampión para los interesados en aplicársela, anuncia María Concepción Félix Lares. La encargada de vacunas de la Secretaría de Salud en Sonora dijo que el inmunológico está disponible en todos los centros de salud públicos de Sonora y se aplica también para niñas y niños de meses de nacidos, en dos dosis para prevenir la enfermedad ante los brotes que se desarrollaron en meses pasados.

"Es un esquema de dos dosis que se aplica a los 12 meses y 18 meses de edad y a todos los demás grupos es una dosis adicional; es la dosis de refuerzo, le llamamos, precisamente para asegurar la protección contra el sarampión", aseguró la titular de vacunas en Sonora. Dijo que son 100 mil dosis disponibles para aplicarlas y solo se requiere presentar la cartilla de vacunación.

Casos en Sonora de sarampión

En meses pasados se detectó una serie de casos importados de sarampión en Sonora, en un campo agrícola en Ciudad Obregón, provenientes de Chihuahua en una cuadrilla de trabajadores agrícolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui