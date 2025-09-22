Antonio 'Toño' Astiazarán encabeza banderazo a libramiento Norponiente en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán encabezó el arranque oficial del Libramiento Norponiente de Hermosillo, un proyecto pionero en México que se ejecutará bajo un modelo de asociación público-privada sin que el municipio adquiera deuda.

Esta obra, a cargo de la empresa Concesionaria Seri, S.A. de C.V., consta de 30 kilómetros en total, busca desviar más de un millón de vehículos al año, aligerando el tráfico dentro de la ciudad y modernizando la movilidad urbana y regional.

"Estamos marcando un antes y un después en la manera de hacer infraestructura pública. Este modelo permitirá que los municipios puedan aspirar a grandes obras sin hipotecar su futuro con deuda", afirmó Astiazarán.

La obra total contempla 15 kilómetros de nuevas vialidades y la reconstrucción de 14.9 kilómetros de caminos ya existentes. Se desarrollará en tres etapas con una inversión total de mil 182 millones de pesos, y se espera su conclusión en el primer trimestre de 2027.

La primera etapa, que iniciará de inmediato, contempla la ampliación de 3.8 kilómetros de la vialidad que conecta la carretera estatal 100 con la planta de ciclo combinado Unión Fenosa. Pasará de 7 metros de ancho a ser una rúa de cuatro carriles, con camellón central.

El libramiento será una nueva opción para el tráfico pesado y de largo trayecto, especialmente vehículos de carga que se dirigen hacia el norte del estado o hacia Bahía de Kino, sin la necesidad de atravesar la ciudad.

Finalmente, el alcalde 'Toño' Astiazarán reconoció que esta magna obra contempla varios beneficios clave para todo el que transitará por ella.

"Será una ruta más rápida y segura hacia la costa sin afectar zonas urbanas; mejorará la logística para transporte de mercancías desde el poniente; reducirá significativamente el tráfico pesado en vialidades internas como los bulevares Quiroga, García Morales y Solidaridad, y será una conexión futura con otras arterias para el desarrollo ordenado de Hermosillo", externó el edil hermosillense.

La construcción del libramiento carretero y la ampliación de la carretera al poblado Miguel Alemán representan un avance significativo para la infraestructura de la ciudad y la región, señaló Gilberto Robles Bustamante, presidente de Coparmex Sonora.

El empresario destacó que ambas obras son clave para el desarrollo económico y social de Hermosillo, al facilitar el tránsito vehicular y mejorar la conectividad con otras zonas.

"Considero que esto es muy interesante porque es infraestructura para la ciudad. Si esto, aunado a la inversión que se va a hacer de ampliación de la carretera al poblado Miguel Alemán, pues creo que es algo muy positivo", expresó.

El líder empresarial subrayó que este tipo de inversiones no solo benefician a Hermosillo, sino que fortalecen a toda la región, al impulsar la competitividad y generar condiciones más favorables para el crecimiento económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui