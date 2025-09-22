Anuncia Javier Lamarque la llegada de más unidades de transporte para finales de año

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que para finales del presente año se podría concretar la entrega de más unidades de transporte urbano para el municipio, por parte del Gobierno del Estado, a fin de pasar de 57 a 75 u 80 camiones, para hacer más eficiente el servicio.

Agregó que el problema no se había atendido con anterioridad, porque había un déficit en materia de unidades, debido a que durante la pandemia se dejaron de producir y los camiones se pudieron adquirir luego de que se retomó la producción.

El gobernador Alfonso Durazo demostró muy buena disposición desde el principio, solo que se atravesó la pandemia y dice el gobernador: 'No hay camiones en el mercado porque se dejaron de producir, pero si hay concesionarios que tengan camiones, yo les doy la concesión'", explicó Lamarque Cano.

El edil cajemense recordó, además, que las 11 unidades que le fueron entregadas al Ayuntamiento se sumaron a la línea 9, e indicó: "Como yo había planteado que el municipio tuviera mayor injerencia en las rutas de transporte, me entregaron 11 unidades y vamos a pedir más; el reporte que tengo es que están trabajando muy bien y que van llenas las unidades".

Javier Lamarque resaltó que para el próximo año se buscará que lleguen a Cajeme 50 unidades nuevas más, con el objetivo de renovar todos los camiones de todas las rutas para satisfacer al 100 por ciento la demanda de los usuarios.

Además, subrayó que, a la par de la adquisición y gestión de más camiones, el Ayuntamiento estará trabajando en la rehabilitación de las principales vialidades por las cuales circulan las diferentes rutas. Destacó que el Gobierno del Estado ha entregado en la localidad 57 camiones a través de diferentes concesionarios; 11 de estas unidades le fueron otorgadas al municipio en la modalidad de comodato.

Fuente: Tribuna del Yaqui