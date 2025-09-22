Brigadistas retiran cuatro toneladas de charros de un patio en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Personal de Servicios Públicos y Salud Municipal recolectaron alrededor de cuatro toneladas de cacharros en una sola vivienda en la ciudad de Navojoa, lo cual refleja la falta de responsabilidad por parte de algunos vecinos en las acciones de prevención del dengue.

Alejo Lara López, inspector sanitario, mencionó que se recibió la solicitud de apoyo por parte de una adulta mayor en la colonia Reforma, quien tenía su patio lleno de cacharros.

Ahí, lastimosamente, entre la vivienda de esa persona y un solar continuo, fueron cuatro toneladas de todo tipo de deshechos, como madera vieja, sillones y recipientes… Por ejemplo, en esta inspección tenía como 10 recipientes llenos de agua y con muchísima larva del mosco que transmite el dengue", expresó.

Lara López hizo un llamado a la ciudadanía a ser más responsables en la prevención del dengue, ya que, a pesar de que las brigadas acuden a fumigar, aplicar abate y sanear los patios, algunos vecinos continúan acumulando posibles criaderos del mosco transmisor del dengue.

Fuente: Tribuna del Yaqui