Clima en Sonora: Advierten de LLUVIAS para HOY por la NOCHE; pese al otoño, esperan tormentas para la semana

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 22 de septiembre por la noche, el pronóstico del clima en Sonora está advirtiendo de lluvias puntuales para hoy. Además, pese a que la estación del año ha cambiado a otoño, según las autoridades climatológicas, se pueden seguir esperando tormentas para esta semana. TRIBUNA trae para ti el estado del tiempo más actualizado con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC); no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el boletín vespertino del Servicio Meteorológico Nacional, para esta noche de lunes se pueden esperar lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) para las regiones norte, este y centro de Sonora. Esto será de 18:00 horas a 21:00 horas. Además, se prevé que las rachas de viento puedan ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide a la población tener precaución. La Conagua afirma que es debido a que un canal de baja presión se extiende desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el monzón mexicano.

Advierten lluvias para hoy en la noche en Sonora

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil señaló que para esta semana se siguen esperando las lluvias por el monzón mexicano, sobre todo en horario vespertino y nocturno, pero también habrá temperaturas elevadas que pueden variar entre los 40 y 45°C. La CEPC indicó que por la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán un ambiente muy caluroso sobre el noroeste, centro y sur del estado.

El titular de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, explicó que el monzón mexicano, en combinación con una divergencia, generará tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 50 mm), acompañadas de rachas de viento superiores a 60 km/h, principalmente en horario vespertino y nocturno sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur de la entidad.

Además, también informó que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 25 y 26 de septiembre, lo que provocará fuertes rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas; sin embargo, se tendrá una sensación térmica elevada.

Protección Civil está pronosticando lluvias toda la semana

Fuente: Tribuna del Yaqui