Comerciantes de Ciudad Obregón sufren por bajas ventas; confían en reactivación con campaña local

Ciudad Obregón, Sonora.- Como malas calificó Manuel Montaño Gutiérrez las expectativas que en materia económica prevalecen entre los vendedores ambulantes, fijos y semifijos, que se encuentran instalados en el primer cuadro de la ciudad.

"Malas, malas, malas, la verdad de las cosas es que no hay circulante ahorita en la ciudad, entonces estos son meses malos, siempre lo han sido", así respondió el líder de los vendedores ambulantes de Cajeme, tras ser cuestionado respecto a la actividad que esperan para los próximos meses.

Los gastos

Montaño Gutiérrez destacó que mantienen la esperanza de que, una vez que los padres cumplan en su totalidad con los gastos que representa para ellos el regreso a clases, las familias tendrán más solvencia y se podrían incrementar las ventas.

Según nuestras propias cuentas, ya se pagaron las escuelas; se entiende que ya a partir de esta quincena del día 30 la gente está más solvente, o durante la primera de octubre, y de ahí para el real", comentó el también integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Destacó que entre los comerciantes ambulantes y de puestos fijos y semifijos, que se ubican en las calles del primer cuadro de la ciudad, mantienen la esperanza y el optimismo respecto a que las ventas pudieran presentar una tendencia al alza a partir de estas fechas y hasta que llegue el fin de año.

Creemos que la situación se va a componer bastante bien de aquí al 31 de diciembre; en las próximas quincenas la gente estará más solvente y eso es un buen mensaje", agregó Montaño Gutiérrez.

El líder de los ambulantes fijos y semifijos destacó que, pese a que para el último tercio del presente año las expectativas no son tan buenas o tan positivas, sí esperan que los niveles de venta sean mejores que los que se han registrado durante el resto del año.

La expectativa no es como la de otros años, pero creemos que sí va a estar mejor que como ha estado los últimos meses”, reiteró el cetemista.

Además, ha comentado que habitualmente los comerciantes que integran el gremio que representa generalmente le apuestan a fechas significativas como los días de las Madres, 14 de febrero, Día del Niño y del Padre, entre otros.

Ventas bajas

La falta de circulante en la región del Valle del Yaqui y el municipio de Cajeme ha generado una preocupante disminución en las ventas del comercio local, situación que se refleja principalmente en espacios comerciales clave como Mercajeme.

Así lo señaló Esteban Valdez, administrador de este inmueble, quien explicó que la situación económica actual del sector primario está directamente impactando la capacidad de consumo de la población.

Mientras el sector primario siga atravesando una situación tan deplorable y sin recursos económicos para poder consumir, esta problemática se mantendrá vigente y la actividad comercial seguirá sufriendo un retroceso considerable- Esperamos que pronto se reactive un poco la economía para que el panorama pueda cambiar y los comerciantes puedan recuperar su dinamismo", expresó Valdez.

Por otro lado, Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Obregón, coincidió en que si Mercajeme atraviesa dificultades, todo el sector comercial local se encuentra en condiciones similares, pues este mercado representa el principal punto de referencia y un verdadero termómetro para medir la salud económica de la región.

Mercajeme es el pulmón y el mejor medidor del comercio local, porque la mayoría de la población compra ahí; obviamente, por la temporada de calor, disminuye bastante la afluencia de compradores", comentó.

Ambos líderes comerciales hicieron un llamado urgente a la población para que impulse el consumo local, ya que toda la cadena de suministros y la economía del Valle del Yaqui dependen en gran medida del apoyo de sus propios habitantes.

Con la finalidad de reactivar la economía del comercio local, principalmente de las Mipymes, arrancará una campaña estratégica, anunció Canaco Ciudad Obregón.

El objetivo es reforzar el orgullo del consumo y la identidad nacional de lo cotidiano, promoviendo cada viernes ese consumo. Cada viernes, los negocios participantes ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales, pero los últimos viernes de cada mes tendrá mayor visibilidad y convocatoria", dio a conocer el presidente de Canaco, Gustavo Cárdenas.

Los negocios participantes estarán identificados con stickers y pósters con la leyenda 'Aquí se vive un viernes muy mexicano', así como un mapa digital para localizarlos", explicó.

Agregó que el programa iniciará el día viernes 26 en la explanada del Mercajeme a partir de las 3 de la tarde, con las presentaciones de distintos espectáculos como el 'Mago Frank', 'grupo de danza folclórica Arely', el 'grupo Alta Firma' y otras sorpresas.

#Sonora | Presidente de Canaco y administrador de Mercajeme afirman que hay ventas deplorables en el comercio debido a la crítica situación del sector primario uD83DuDCC9uD83DuDED2



Foto: Omar Rodríguez



Encuentra más noticias aquí ?? https://t.co/1Kra8E2Xv8 pic.twitter.com/cJxaA4WElX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui