Detienen a 4 menores por agresión, se esperan altas temperaturas y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te interesa estar informado de los hechos que están marcando la agenda a nivel estatal, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora de este lunes 22 de septiembre. Si pasaste todo el fin de semana desconectado y buscas conocer la información más relevante de la entidad, TRIBUNA es tu mejor opción. En el resumen de hoy, podrás conocer los detalles sobre el pronóstico del clima para la semana y más noticias.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Se esperan lluvias y altas temperaturas

El Gobierno de Sonora y la Unidad Estatal de Protección Civil confirmaron que el pronóstico para esta semana indica la continuidad de lluvias generadas por el monzón mexicano, principalmente en horario vespertino y nocturno, así como temperaturas muy elevadas para toda la entidad

Artistas colombianos no desaparecieron en Sonora

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Chávez Salas, señaló que no hay indicios sobre la desaparición de dos artistas colombianos en esta entidad, tal como como acusó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los jóvenes ya fueron hallados sin vida en el Estado de México.

Detienen a cuatro menores por agredir a velador de prepa

Cuatro menores de edad fueron detenidos por intentar robar una motocicleta y golpear al velador de una preparatoria ubicada en el fraccionamiento Puerta del Rey, al norte de Hermosillo.

uD83DuDCE2 ¡Descubre el Top 3 de la información en Sonora! uD83CuDF35 Casa Ley te trae las noticias más relevantes y emocionantes de nuestra región. Desde eventos locales ¡mantente informado y conectado! uD83DuDCF0?https://t.co/BMum8vWpcw#Sonora #CasaLey #Noticias #Top3 #InformaciónLocal uD83CuDF1F pic.twitter.com/ywU0iOlNwp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui